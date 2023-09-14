Стало известно, сколько Валерий Меладзе заработал на своем российском бизнесе

Валерий Меладзе заработал на российском бизнесе более 15 миллионов рублей, об этом стало известно порталу «Страсти».

Музыкант уже долгое время не выступает в России, но его бизнес продолжает приносить ему миллионы рублей прибыли. Согласно открытым данным, ООО «Вантаж», учредителем которого является Валерий Меладзе, за 2022 год заработало 15,7 миллионов рублей. Годом раньше чистая прибыль компании составила 16 миллионов рублей.

Несмотря на то, что выручка ООО «Вантаж» в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла почти на миллион рублей, расходы, также, возросли с 13,5 млн до 14,5 млн рублей. Компания Меладзе арендует у властей Москвы торговый центр, расположенный в Восточном Бирюлево.

Бизнес певца несколько раз попадал под внимание прессы — в августе 2022 года стало известно, что проверяющие органы нашли нарушения в торговом центре. Аренда помещений, в которых располагались ломбард, автошкола и ремонт одежды и обуви, не соответствовала договоренностям Меладзе с властями города.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме певца Валерия Меладзе назвали предателем и предложили ограничить продажу его дисков. Депутат Романов также попросил запретить показывать клипы исполнителя по телевидению.