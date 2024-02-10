Многодетный отец Сергей Жуков заявил, что не высыпается из-за детей. Об этом сообщает Пятый канал.

Солист группы «Руки вверх!» посетил очередное светское мероприятие, на котором не мог пройти мимо красной дорожки с журналистами. Представители прессы поинтересовались у музыканта, как он успевает следить за пятью детьми и при этом активно работать.

По словам Жукова, ему в этом деле помогает жена.

«Количество детей влияет только на мешки под глазами. Бессонные ночи начались. Нужно отдать должное моей супруге. Хотела бы тоже выйти куда-то в свет, но ближайшие полгода это будет сложно», — объяснил он.

Напомним, Сергей Жуков с 2007 года в браке с экс-певицей Региной Бурд. В 2007 году у них появилась дочь Вероника, в 2010 сын Энджел, в 2014 сын Мирон, в 2023 сын Эван. Помимо этого, Бурд воспитывает старшую дочь Александру от предыдущего брака.