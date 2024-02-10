Многодетный отец Сергей Жуков заявил, что не высыпается из-за детей
© Starface.ru
Многодетный отец Сергей Жуков заявил, что не высыпается из-за детей. Об этом сообщает Пятый канал.
Солист группы «Руки вверх!» посетил очередное светское мероприятие, на котором не мог пройти мимо красной дорожки с журналистами. Представители прессы поинтересовались у музыканта, как он успевает следить за пятью детьми и при этом активно работать.
По словам Жукова, ему в этом деле помогает жена.
«Количество детей влияет только на мешки под глазами. Бессонные ночи начались. Нужно отдать должное моей супруге. Хотела бы тоже выйти куда-то в свет, но ближайшие полгода это будет сложно», — объяснил он.
Напомним, Сергей Жуков с 2007 года в браке с экс-певицей Региной Бурд. В 2007 году у них появилась дочь Вероника, в 2010 сын Энджел, в 2014 сын Мирон, в 2023 сын Эван. Помимо этого, Бурд воспитывает старшую дочь Александру от предыдущего брака.
Ранее мы писали о том, что Сергей Жуков принял решение стать наставником «Новой Фабрики звезд» на ТНТ.