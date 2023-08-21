Многодетный муж популярной певицы: что известно о новом романе Виктории Лопыревой

Телеведущая Виктория Лопырева старается не раскрывать подробности личной жизни, но СМИ и поклонникам все равно удается узнать некоторые детали. Так, по словам источника издания «7Дней.ru», знаменитость вновь вступила в отношения после развода с бизнесменом Игорем Булатовым. Причем ее новый избранник воспитывает нескольких детей от известной певицы.

Долгое время Лопырева не подтверждала расставание с супругом и продолжала создавать видимость счастливого брака, даже когда в Сети уже активно обсуждались новые возлюбленные предпринимателя. Перестала скрывать проблемы Виктория только после того, как появились доказательства конкретного романа Булатова. Тогда она сообщила, что действительно оборвала все связи с экс-возлюбленным.

Теперь же Лопырева, судя по словам информатора, счастлива в новых отношениях. Причем с мужчиной, от романа с которым в свое время открестилась модель Анастасия Решетова. Теперь поклонники активно обсуждают, что телеведущая увела мужа из семьи известной исполнительницы. Однако никаких подтверждений этому еще не поступало.

Ранее Виктория Лопырева призналась, что предпочитает мужчин помоложе. Напомним, что самой модели уже 40 лет.