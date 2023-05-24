Многодетная мать Екатерина Климова в обтягивающих лосинах похвасталась невероятной растяжкой

Недавно отпраздновавшая 45-летие Екатерина Климова не перестает удивлять фанатов своей формой. Несмотря на то, что актриса является матерью четверых детей, у нее по-прежнему стройная и подтянутая фигура, которой многие завидуют. И недавно в личном блоге звезда кинематографа в очередной раз продемонстрировала поклонникам, что находится в самом расцвете сил.

Климова опубликовала на своей странице в социальной сети новые фото со спортивной тренировки. В обтягивающих лосинах она показала, что у нее отличная растяжка, которая с возрастом никуда не девается. Подписчики же от такого контента пришли в восторг. Они стали восхищаться гибкостью артистки.

«Идеальная!», «Какая фигура, какая грация», «Просто невероятная женщина», «Тот случай, когда годы лишь украшают!», «20-летние нервно курят в сторонке», «Стройная как лань», - оставили комментарии фанаты.