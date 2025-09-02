Кровавое дело: как москвичка устроила нелегальный бизнес на донорстве котов

Как волонтеры узнали о грязном бизнесе, построенном на кошках

Волонтер Марина (имя изменено, - прим. ред.) в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, как вскрылась правда о жизни животных:

«Аллу мы знаем давно, потому что она администратор очень многих крупных чатов по помощи животным. Один из них является чат кошек-доноров. Как он работает: владельцы больных животных туда подают заявку на поиск кота-донора с указанием группы крови, веса и количества миллилитров, а далее им подбирается донор.

У Аллы изначально был большой питомник, порядка 150 голов. Они проживали вместе с мамой и занимались разведением кошек и донацией — то есть сливали кровь в банки. Не уверена, что ездили на индивидуальные донации, вероятнее всего, это просто было в крупных клиниках.

Потом между мамой и Аллой произошел конфликт. Она покинула этот дом, оставив на маму 150 кошек. Мама как могла справлялась, но ее силы иссякли (человек все-таки не молодой), и она начала стерилизовать, кастрировать котов и пристраивать их в добрые руки.

Когда Алла об этом узнала, она была в гневе, прилетела с разборками к маме, и конфликт разгорелся еще сильнее. Алла представляет эту ситуацию общественности так, что ее мать сошла с ума, кидается на нее с кулаками, спускает с лестницы, убивает кошек и вредит им. Сначала, естественно, мы верили в это, потому что знали только одну сторону медали. Потом, когда стали разбираться в ситуации, поняли, что мама действовала вполне адекватно в той ситуации, в которой она оказалась.

Весной Алла с полицией (по ее словам) вывезла оставшихся кошек (мы не знаем их количество) на съемное помещение. Это что-то типа технического помещения, и там тоже была грязь. Алла к ним приходила один раз в день, и то не каждый день, по-быстрому закидывала им еду и уходила.

Естественно, кошки, находясь без надзора и контроля человека, ухудшались, жили в грязи. В фекалиях заводились личинки мух. Одна неравнодушная девушка помогала: приходила, убиралась, кормила этих кошек.

Соседи пожаловались арендодателю на запах, исходящий от квартиры Аллы, и он потребовал срочно освободить помещение. Она нашла новое для кошек в полуподвале.

Мы всей душой сочувствовали Алле и искренне старались помочь: поддерживали морально и собирали для нее деньги на аренду. Мы были уверены, что она — жертва обстоятельств, несчастная женщина, которую выгнали из дома, и что ей нужно срочно помочь.

Затем Алла обратилась за помощью в небольшой кружок зоозащитников, попросив приехать и помочь помыть полы в новом помещении перед переездом. Я согласилась.

Ужасный запах ощущался еще на крыльце, при входе в здание. То, что мы увидели внутри, было настоящим адом. Даже стены были в фекалиях. По словам Аллы, там содержалось 14 кошек (лично я не считала, но это можно проверить по видео).

Кошки жили в невыносимых условиях: пол был покрыт многослойной коркой засохших экскрементов, в мисках с водой плавали какашки и наполнитель. Использовался комкующийся наполнитель, который обрабатывается токсичным веществом и очень вреден для животных. Я знаю случай, когда кошка случайно съела несколько гранул такого наполнителя, и ее два месяца откачивали в реанимации, потратив кучу денег.

При этом корма было катастрофически мало — на всех кошек его хватило бы, в лучшем случае, на троих.

Кошки свободно лазили за подвесной потолок, а по словам самой Аллы, они через него выходили на крыльцо и прямо на улицу. Целая куча заразы и опасностей: машины, собаки, кто угодно.

В самой комнате стояли клетки. В одной сидела племенная кошка с гнойными глазами и какая-то белая. В другой — маленькая беспородная кошечка. Была кошка Мартини. Это кураторская кошка девочки из нашей группы, и у нее была подтвержденная инфекция. Алла об этом знала! И мы договаривались, что Мартини будет в изоляции, но Алла почему-то привезла ее в общий прайд и посадила в клетку. Вот такой разносчик инфекции сидел рядом со всеми.

Оказалось, часть кошек из-за этих вечных переездов была раскидана по подружкам Аллы.

У одной из подружек мы забрали двух котов. Зрелище было ужасное. У них лапы были в фекалиях, анализы крови — просто кошмарные. Один кот был в состоянии крайнего истощения. Это был мейн-кун, а они, особенно самцы, огромные, могут быть размером с собаку. Так вот этот огромный кот весил меньше четырех килограммов! Это крайняя степень истощения.