Кровавое дело: как москвичка устроила нелегальный бизнес на донорстве котов
© Freepik
Животным тоже иногда требуется переливание крови. Процедура технически достаточно простая, и, в отличие от людей, групп крови у них меньше. Но питомцы не могут сами принять решение — быть им донором или нет, — за них решают владельцы. Обычно это носит «спасательный характер» для животного, которому нужна кровь для переливания. Для доноров при адекватном отношении и правильной процедуре это безвредно для организма. Ветеринары говорят, что можно делать переливание крови раз в год, по словам некоторых – раз в квартал. Важное условие — животное должно быть привитым, здоровым, в хорошей форме и в возрасте до 5 лет.
Москвичка Алла (имя изменено, – прим. ред.) разводила и содержала 60 мейн-кунов. Потом она присоединилась в качестве администратора к чату помощи для владельцев и волонтеров, кому срочно нужен донор, и сотрудничала со многими клиниками Москвы. Никто не мог предположить, что Алла эксплуатировала котов и содержала их в ненадлежащих условиях (у сайта «Страсти» есть фото и видео). Коты истощенные, самый худой донор весил 3 килограмма (напомним, что это порода мейн-кун, и их средний вес должен быть 5-7 кг). Как говорят волонтеры, Алла использовала котов, которым самим нужны были доноры.
У некоторых из них обнаружены вирусы, опасные для жизни, передающиеся через кровь, — например, ВЛК (вирусная лейкемия кошек, – прим. ред.). Как такие мейн-куны могли быть донорами, что будет с оставшимися котами и как наказать человека, который устроил нелегальный бизнес, — читайте в материале сайта «Страсти».
Аллу знали многие волонтеры, спасающие животных
Алла была известна в кругах волонтеров, спасающих животных. Также многие знали ее как владельца питомника мейн-кунов. Создан он в 2020 году. Сайт «Страсти» нашел подтверждающие документы.
Сама хозяйка питомника пишет в сообществах волонтеров в Telegram, что уже более двух лет не ведет племенную деятельность на продажу, а о работе официальных групп питомника отзывается туманно: «Не могу сказать ничего об их работоспособности».
Алла утверждает, что ее коты привиты по нормам и регулярно обрабатываются от глистов, а для лечения она использует две проверенные клиники. В чате она до сих пор утверждает, что животные привиты.
Но у волонтеров уже были подозрения. Они видели другую сторону этой истории: больных истощенных кошек, совместное проживание кошек с ХВИ (хроническими вирусными инфекциями, – прим. ред.) и без. Также были летальные случаи, за месяц умерли пять кошек. Волонтеры говорят, что хозяйка по сей день не видит в этом ничего страшного.
Уговорами удалось забрать 22 кошки. При обследовании выявлено: у многих котов анемия (эти коты были донорами), у некоторых пришли положительные результаты на инфекции, отиты, практически все коты истощены, а у одной уже онкологическое заболевание. Судя по кадрам, животные выглядят болезненно.
Как утверждают волонтеры, которые спасли котов, у них на руках паспорта, где прививка датирована 2023 годом, что идет вразрез с данными Аллы о регулярной вакцинации.
Сами кошки не обитали вместе с хозяйкой, их быт был тщательно скрыт.
Попавшие на место содержание котов волонтеры говорят (у сайта «Страсти» есть фотографии), что обнаружили: тесные клетки, где в одной сидели по несколько мейн-кунов, грязную воду в мисках и лотки, до краев заполненные засохшим калом.
Банки крови на данный момент прекратили сотрудничество с питомником по причине неудовлетворительного состояния доноров.
По словам волонтеров, на уровне мирных переговоров с Аллой пока идет только торговля кошками: «верните мне тех, кого забрали, и я отдам вам других».
Как волонтеры узнали о грязном бизнесе, построенном на кошках
Волонтер Марина (имя изменено, - прим. ред.) в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, как вскрылась правда о жизни животных:
«Аллу мы знаем давно, потому что она администратор очень многих крупных чатов по помощи животным. Один из них является чат кошек-доноров. Как он работает: владельцы больных животных туда подают заявку на поиск кота-донора с указанием группы крови, веса и количества миллилитров, а далее им подбирается донор.
У Аллы изначально был большой питомник, порядка 150 голов. Они проживали вместе с мамой и занимались разведением кошек и донацией — то есть сливали кровь в банки. Не уверена, что ездили на индивидуальные донации, вероятнее всего, это просто было в крупных клиниках.
Потом между мамой и Аллой произошел конфликт. Она покинула этот дом, оставив на маму 150 кошек. Мама как могла справлялась, но ее силы иссякли (человек все-таки не молодой), и она начала стерилизовать, кастрировать котов и пристраивать их в добрые руки.
Когда Алла об этом узнала, она была в гневе, прилетела с разборками к маме, и конфликт разгорелся еще сильнее. Алла представляет эту ситуацию общественности так, что ее мать сошла с ума, кидается на нее с кулаками, спускает с лестницы, убивает кошек и вредит им. Сначала, естественно, мы верили в это, потому что знали только одну сторону медали. Потом, когда стали разбираться в ситуации, поняли, что мама действовала вполне адекватно в той ситуации, в которой она оказалась.
Весной Алла с полицией (по ее словам) вывезла оставшихся кошек (мы не знаем их количество) на съемное помещение. Это что-то типа технического помещения, и там тоже была грязь. Алла к ним приходила один раз в день, и то не каждый день, по-быстрому закидывала им еду и уходила.
Естественно, кошки, находясь без надзора и контроля человека, ухудшались, жили в грязи. В фекалиях заводились личинки мух. Одна неравнодушная девушка помогала: приходила, убиралась, кормила этих кошек.
Соседи пожаловались арендодателю на запах, исходящий от квартиры Аллы, и он потребовал срочно освободить помещение. Она нашла новое для кошек в полуподвале.
Мы всей душой сочувствовали Алле и искренне старались помочь: поддерживали морально и собирали для нее деньги на аренду. Мы были уверены, что она — жертва обстоятельств, несчастная женщина, которую выгнали из дома, и что ей нужно срочно помочь.
Затем Алла обратилась за помощью в небольшой кружок зоозащитников, попросив приехать и помочь помыть полы в новом помещении перед переездом. Я согласилась.
Ужасный запах ощущался еще на крыльце, при входе в здание. То, что мы увидели внутри, было настоящим адом. Даже стены были в фекалиях. По словам Аллы, там содержалось 14 кошек (лично я не считала, но это можно проверить по видео).
Кошки жили в невыносимых условиях: пол был покрыт многослойной коркой засохших экскрементов, в мисках с водой плавали какашки и наполнитель. Использовался комкующийся наполнитель, который обрабатывается токсичным веществом и очень вреден для животных. Я знаю случай, когда кошка случайно съела несколько гранул такого наполнителя, и ее два месяца откачивали в реанимации, потратив кучу денег.
При этом корма было катастрофически мало — на всех кошек его хватило бы, в лучшем случае, на троих.
Кошки свободно лазили за подвесной потолок, а по словам самой Аллы, они через него выходили на крыльцо и прямо на улицу. Целая куча заразы и опасностей: машины, собаки, кто угодно.
В самой комнате стояли клетки. В одной сидела племенная кошка с гнойными глазами и какая-то белая. В другой — маленькая беспородная кошечка. Была кошка Мартини. Это кураторская кошка девочки из нашей группы, и у нее была подтвержденная инфекция. Алла об этом знала! И мы договаривались, что Мартини будет в изоляции, но Алла почему-то привезла ее в общий прайд и посадила в клетку. Вот такой разносчик инфекции сидел рядом со всеми.
Оказалось, часть кошек из-за этих вечных переездов была раскидана по подружкам Аллы.
У одной из подружек мы забрали двух котов. Зрелище было ужасное. У них лапы были в фекалиях, анализы крови — просто кошмарные. Один кот был в состоянии крайнего истощения. Это был мейн-кун, а они, особенно самцы, огромные, могут быть размером с собаку. Так вот этот огромный кот весил меньше четырех килограммов! Это крайняя степень истощения.
Оказалось, его использовали как донора крови, у него была выбрита шея. Из разговора с Аллой мы выяснили, что в начале июля его возили в какой-то центр «сливать» (переливать кровь, – прим. ред.). А у этого кота липидоз печени, проблемы с ЖКТ, а по анализам — жуткая анемия, гематокрит всего 22!
Ему при его диагнозах быть донором категорически нельзя! Да даже если бы он был здоров — у него истощение. С кота весом в три с небольшим килограмма сколько можно взять крови? Норма — это 10-12 мл с килограмма, и то со здорового животного. Да, мейн-куны — крупные, могут весить и 12 кг, и с них можно взять больше, но только если кот здоровый и откормленный. Это явно не про котов Аллы.
Нам удалось спасти 22 кошки с этого питомника. Сейчас все они рассредоточены по передержкам и проходят обследование. Большая часть анализов уже сдана.
Мы получили три положительных теста на иммунодефицит — это неизлечимое заболевание, как СПИД у человека (эти кошки были донорами). У одной кошки диагностирована вирусная лейкемия, это неизлечимо. А у другой бедняжки — подозрение на онкологию молочных желез. Ей срочно нужна операция и гистология, но, скорее всего, это карцинома.
Мы создали чат в Telegram. Туда мы выкладываем все фото, видео и результаты анализов — вся правда о том, что происходит с этими животными».
Что еще известно о хозяйке питомника
Волонтеры рассказали, что Алла не отрицает донорство котов. Один из них был снят в день донации с соплями и гнойными глазами. Хозяйка объясняет их внешний вид стрессом от переездов. Но животные были в кале, с блохами, лишаем, липидозом, острой почечной недостаточностью. У одной кошки обнаружили опухоль молочной железы. А у некоторых пришел положительный анализ на вирус иммунодефицита. Люди задаются вопросом, разве бывает такое от стресса? И можно ли из них делать доноров?
Известно также, что женщина не работает, у нее есть ипотека. Так рассказывает сама Алла в группах помощи.
Донорская кровь группы А, как у мейн-кунов, стоит от трех до пяти тысяч рублей за 10 мл, редкая группа – дороже. У самой Аллы содержалось 60 котов. Можно прикинуть сумму, которую приносил ей этот кровавый бизнес.
Остается открытым еще один важный вопрос, как клиники допускали к донорству таких животных и что будет с оставшимися котами, которые по сей день содержатся у Аллы?
Юрист рассказал, что можно сделать в данной ситуации
Адвокат Александр Кудряшов в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал ситуацию и рассказал, что можно сделать.
Он напомнил, что в России предусмотрено наказание за жестокое обращение с животными. Это регулируется несколькими нормативными актами, включая Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Федеральный закон «О ответственном обращении с животными».
Жестоким обращением с животными считается, физическое насилие, включая побои, голод, издевательства или оставление животного в опасности. Организация боев животных или использование их в развлечениях, где они подвергаются страданиям. Бездействие, если оно приводит к смерти или увечью (например, неоказание помощи больному животному).
Под уголовную ответственность (Ст. 245 УК РФ) попадает жестокое обращение с животными, такое как убийство, увечье или истязание, карается, если оно совершено из хулиганских побуждений, садизма или в других тяжелых случаях. Наказание может включать:
- Штраф от 80 000 до 300 000 рублей.
- Обязательные работы до 360 часов.
- Исправительные работы до 2 лет.
- Арест до 6 месяцев.
- В особо тяжелых случаях (например, с использованием садизма или организованной группой)
- Лишение свободы до 5 лет.
Под Административную ответственность (Ст.8.52; 8.54 КоАП РФ) попадают менее серьезные нарушения, такие как ненадлежащее содержание животных, оставление их без пищи или воды, или другие формы жестокости, может применяться административный штраф. Штрафы варьируются от 1 500 до 30 000 рублей для физических лиц, и до 200 000 рублей для юридических лиц.
Федеральный закон № 498-ФЗ «О ответственном обращении с животными» (2018 г.) устанавливает общие правила по обращению с животными и запрещает любые формы жестокости. Он служит основой для применения уголовных и административных мер.
«В первую очередь, необходимо собрать все доказательства жестокого обращения: фото, видео, записи разговоров и другие доказательства жестокого обращения (например голод, побои, отсутствие ветеринарного ухода). Если есть свидетели, необходимо заручиться их поддержкой. Далее необходимо обратиться в уполномоченные органы», – рассказал адвокат.
- Если ситуация носит уголовный характер (например, очевидное истязание, как по ст. 245 УК РФ), позвоните в полицию по номеру 102 или обратитесь в ближайшее отделение. Они могут провести проверку и изъять животных, если подтвердится нарушение.
- Россельхознадзор отвечает за контроль за обращением с животными, особенно в коммерческих или сельскохозяйственных питомниках. Подайте жалобу на их сайте или по телефону. Они имеют право проводить инспекции и изымать животных в случае угрозы их жизни или здоровью. - Если питомник нарушает санитарные нормы, обратитесь в Роспотребнадзор. В регионах есть департаменты по экологии или ветеринарному надзору – найдите их контакты на сайте местного правительства.