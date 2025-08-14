«Много вопросов»: психолог оценила картины лидера группы «Сплин»

Психолог Ирина Коржаева оценила картины солиста группы «Сплин» Александра Васильева. По мнению эксперта, в работах чувствуются недоумение и поиск себя.

Васильев много лет создает картины. До отъезда из России музыкант выставлялся в галереях.

Коржаева заметила, что в работах певца читается «бесконечно много вопросов внутри человека».

«Поиск себя, личностной идентификации. Человек чувствует себя неуместным в этом мире, непонятым… Все картины наполнены недоумением, удивлением и непониманием того, что происходит вокруг», - сказала психолог в беседе с изданием «Абзац».

Она подчеркнула, что в целом певец сохраняет оптимизм. Но даже несмотря на это, в картинах ощущается страдание из-за прошлых событий, которые влияют на его восприятие действительности.

Солист «Сплина» уехал из России и в настоящее время проживает в Испании. Однако Васильев не рвет связи с Россией – певец избавился от дома в Санкт-Петербурге и оставил две квартиры.