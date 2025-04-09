«Много смеялись»: похоронивший жену солист «Челси» рассказал о последнем разговоре с ней

Солист «Челси» Алексей Корзин пообщался с журналистами после похорон 34-летней жены Екатерины и раскрыл подробности их последнего разговора. Певец признался, что они обсуждали фильм «Анора» и много смеялись.

Супруга артиста внезапно умерла во сне в конце марта, однако известно об этом стало только 8 апреля после того, как Алексей сделал пост в социальной сети. Сейчас Корзину до сих пор очень тяжело. Он поделился, что прощание с Екатериной было самым сложным моментом в его жизни.

«Если бы не огромное количество близких и родных людей, которые поддержали и пришли проводить Катю, пережить его было бы невозможно», - рассказал Корзин StarHit.

После смерти жены Алексей принял решение обо всем честно рассказать старшему сыну. Он объяснил мальчику, что они должны в этот тяжелый период быть вместе и помогать пережить горе младшему ребенку.

По словам певца, у Екатерины не было проблем со здоровьем, которые могли бы привести к смерти. Точная причина кончины все еще не установлена. Алексей вспомнил, что перед уходом из жизни его жена веселилась и смотрела с ним фильм.

«Наш последний разговор был за просмотром нашумевшей «Аноры». Мы обсуждали фильм, много смеялись, когда выбирали, что посмотреть в воскресенье», - поделился артист.

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