Много сливок и голый торс: сюрприз внука Пугачевой для жены засняли на видео
Полуголый Никита Пресняков устроил для жены сюрприз в ее день рождения прямо на балконе.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова перед Новым городом перебралась к мужу в США. Теперь блогер наслаждается жизнью в Майами и даже не заговаривает о том, чтобы вернуться в Россию. Вчера 8 марта девушка отмечала день рождения, и одним из первых ее поздравил именно супруг. Внук Аллы Пугачевой подготовился к событию и удивил жену прямо с утра на балконе.
В личном блоге Краснова показала, как Пресняков с оголенным торсом в одних шортах выносит небольшой торт. Алена отметила, что десерт сливками и фигурками ее муж украшал сам. Декор был в виде девушки в платье со сковородкой в руках и в окружении бутылок с шампанским.
«Доброе утро! Торт Никита украсил сам, никакого отношения это ко мне не имеет», - написала девушка в социальной сети.
Никита Пресняков
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
После такого начала дня у Красновой было весьма игривое и приподнятое настроение. В честь праздника она тоже обнажилась и предстала перед камерой в кружевном боди. А уже вечером они с мужем отправились в один из ресторанов Майами. В заведении к супругам присоединились их заграничные друзья.
Напомним, что Никита Пресняков в США нашел себе новую работу. Он занялся производством клипов для известных иностранных артистов. Так, он смог посотрудничать с легендой кантри музыки Долли Партон. А гонорар сын Кристины Орбакайте решил спустить в казино. Недавно они вместе с супругой отправились попытать удачу в азартных играх. Кадрами с того вечера поделилась в личном блоге Алена Краснова, и после этого поклонники стали обсуждать, что Преснякову передалась болезнь его знаменитой бабушки.