Много сливок и голый торс: сюрприз внука Пугачевой для жены засняли на видео

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова перед Новым городом перебралась к мужу в США. Теперь блогер наслаждается жизнью в Майами и даже не заговаривает о том, чтобы вернуться в Россию. Вчера 8 марта девушка отмечала день рождения, и одним из первых ее поздравил именно супруг. Внук Аллы Пугачевой подготовился к событию и удивил жену прямо с утра на балконе.

В личном блоге Краснова показала, как Пресняков с оголенным торсом в одних шортах выносит небольшой торт. Алена отметила, что десерт сливками и фигурками ее муж украшал сам. Декор был в виде девушки в платье со сковородкой в руках и в окружении бутылок с шампанским.

«Доброе утро! Торт Никита украсил сам, никакого отношения это ко мне не имеет», - написала девушка в социальной сети.