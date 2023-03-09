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15:40, 09 марта 2023
2 мин.

Много сливок и голый торс: сюрприз внука Пугачевой для жены засняли на видео

Полуголый Никита Пресняков устроил для жены сюрприз в ее день рождения прямо на балконе.

Много сливок и голый торс: сюрприз внука Пугачевой для жены засняли на видео

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова перед Новым городом перебралась к мужу в США. Теперь блогер наслаждается жизнью в Майами и даже не заговаривает о том, чтобы вернуться в Россию. Вчера 8 марта девушка отмечала день рождения, и одним из первых ее поздравил именно супруг. Внук Аллы Пугачевой подготовился к событию и удивил жену прямо с утра на балконе.

В личном блоге Краснова показала, как Пресняков с оголенным торсом в одних шортах выносит небольшой торт. Алена отметила, что десерт сливками и фигурками ее муж украшал сам. Декор был в виде девушки в платье со сковородкой в руках и в окружении бутылок с шампанским.

«Доброе утро! Торт Никита украсил сам, никакого отношения это ко мне не имеет», - написала девушка в социальной сети.

Никита Пресняков

Никита Пресняков

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После такого начала дня у Красновой было весьма игривое и приподнятое настроение. В честь праздника она тоже обнажилась и предстала перед камерой в кружевном боди. А уже вечером они с мужем отправились в один из ресторанов Майами. В заведении к супругам присоединились их заграничные друзья.

Напомним, что Никита Пресняков в США нашел себе новую работу. Он занялся производством клипов для известных иностранных артистов. Так, он смог посотрудничать с легендой кантри музыки Долли Партон. А гонорар сын Кристины Орбакайте решил спустить в казино. Недавно они вместе с супругой отправились попытать удачу в азартных играх. Кадрами с того вечера поделилась в личном блоге Алена Краснова, и после этого поклонники стали обсуждать, что Преснякову передалась болезнь его знаменитой бабушки.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
Никита Пресняков
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