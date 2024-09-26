«Много размышляла»: забеременевшая в 41 год Казанова рассказала о борьбе со страхом материнства

Известная певица Сати Казанова рассказала, почему боялась материнства. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам исполнительницы, в настоящий момент она продолжает бороться с этим страхом.

«Много размышляла, откуда, а главное, как этот страх умудрился закрасться в сердце женщины, тогда как материнство — величайшее посвящение в женщину. На самой поверхности, как я вижу, страх быть „несовершенной матерью“, страх перед социумом с его установками, там же необходимость соответствия эталонному (будь оно не ладно). И мне этот страх знаком, но мы с ним уже в стадии успешных переговоров…», — поделилась артистка.

Казанова отметила, что смирилась с тем, что не была «совершенной» до материнства, да и после не обязана вдруг таковой стать. Она добавила, что ребенок получит тот опыт, который ему «положен по судьбе».

Напомним, Сати Казанова ждет ребенка от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Знаменитость признавалась, что семь лет не могла забеременеть и наконец «вымолила чудо».

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