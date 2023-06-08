«Много негатива»: партнерша Давы по «Танцам со звездами» ответила Бузовой на оскорбления

Несколько лет назад Ольга Бузова со скандалом рассталась с артистом Давидом Манукяном. Тогда знаменитость обвинила мужчину в многочисленных изменах и домашнем насилии. Обострило ситуацию и то, что в тот момент Манукян принимал участие в проекте «Танцы со звездами». Его партнершей стала Дарья Палей. Приревновав Давида к девушке, Бузова в публичном пространстве негативно высказалась в ее адрес. Спустя годы в беседе с изданием Inglaze Дарья прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам танцовщицы, она пережила большой стресс из-за ревности певицы. Соглашаясь на участие, Дарья не думала, что может произойти такая ситуация, поскольку она воспитывает ребенка от любимого мужчины, а Ольга и Дава казались крепкой парой.

Палей не знает, в чем причина расставания артистов. Однако из-за слов Бузовой все посчитали ее разлучницей. «Много негатива от Оли. Она настраивала разных звезд против меня», — цитирует StarHit новое интервью Дарьи.

Также Палей добавила, что никогда не строила отношения с партнером по танцам. Для нее это — табу.

Ранее 37-летняя Ольга Бузова заявила, что ее интимные снимки «слили» в Сеть. Подробности смотрите в этой статье.