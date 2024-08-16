«Много мужчин мне пишет»: Ольга Зарубина рассказала об отношениях за деньги

Певица Ольга Зарубина заявила, что отказалась от отношений за деньги. Звезда призналась, что ей часто пишут мужчины в соцсетях и приглашают на свидания. В беседе с PROZVEZD она раскритиковала коллег, которые обеспечивают избранников.

Исполнительница призналась, что на личном фронте у нее все без изменений, чему она очень рада. При этом она получает много внимания от противоположного пола.

«Много мужчин мне пишет в социальных сетях: телефон просят, хотят познакомиться, встретиться. Но я интуитивно понимаю, что это все не мое. Когда я пойму, что действительно мое, тогда не упущу, уж поверьте», – поделилась звезда.

Зарубина высказалась о коллегах, которые обеспечивают мужчин. Женщина призналась, что никогда бы не пошла на такое.

«Мачо мне не нужны. Они меня не интересовали даже в молодом возрасте, а уж сейчас тем более. Для чего мне надо содержать мужика? Спать с мужиком за деньги - Боже, упаси! Никогда не буду этого делать!» – заявила певица.

Артистка мечтает о настоящей и взаимной любви, которая была бы большой и красивой. А пока она уделяет внимание себе и заботится о здоровье после перенесенного коронавируса.

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