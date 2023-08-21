Много матерился: Разин показал последнюю встречу с тяжелобольным Моисеевым

Скандальный продюсер Андрей Разин показал видео последней встречи с тяжелобольным певцом Борисом Моисеевым. На кадрах артист выглядел вполне здоровым, но много матерился.

Напомним, что популярный артист умер в сентябре 2022 года. У него были проблемы со здоровьем и несколько инсультов, организм мужчины просто не выдержал. В последние годы танцор почти не выходил из дома и редко общался с журналистами. СМИ пишут, что недуг сильно отразился на его внешности, поэтому всегда ухоженный Моисеев просто стеснялся появляться на публике. Рядом с ним были только его домработница и бывший директор Сергей Горох.

Продюсер Андрей Разин тоже был хорошим другом Бориса. Он опубликовал в соцсетях видео последней встречи с артистом. На кадрах мужчины сидят за столиком, улыбаются, а Андрей рассказывает о жизни. Моисеев при этом матерится.

Разин поделился роликом в честь «дня рождения» клипа трио «Экспрессия», где участвовал певец. По словам продюсера, именно он организовал Моисееву появление в программе Центрального телевидения СССР «Утренняя почта».

«После премьеры этого клипа в программе «Утренняя почта», которая вышла в эфир на старый Новый год в 1984 году, Боря Моисеев стал знаменитым и на его трио обратила внимание Алла Пугачева, а затем пригласила их на съемки художественного фильма «Пришла и говорю», — написал Разин в личном микроблоге.

Продюсер показал не только сам клип, но и видео последней встречи с тяжелобольным артистом.

Ранее Сергей Горох рассказал о неизвестном наследстве Бориса Моисеева помимо недвижимости.