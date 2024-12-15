«Много лжи текло из разных мест»: вернувшийся на ТВ после бойкота Александр Ревва рассказал о травле

Александр Ревва откровенно рассказал о травле в свой адрес. Долгое время ходили слухи, что певец покинул Россию, и на него ежедневно обрушивались сотни гневных сообщений. Однако артист не уезжал из страны и продолжал работать. В беседе с mk.ru шоумен рассказал, как пережил нападки в свой адрес.

По мнению актера, травля стала для него «испытанием, которое нужно было пройти». Александр Ревва признался, что он старался не отвечать на критику, чтобы не «находиться в пространстве», наполненном негативом.

«Я люблю людей. Критика — это такое испытание, которое нужно было пройти. Я старался не отвечать, хотя очень хотелось ответить. Особенно в те моменты, когда много лжи текло из разных мест. Меня бабушка учила, что есть два пути. Образно говоря, есть „вкл.“ и „выкл.“. Если ты включился, то в этом пространстве находишься…» — поделился артист.

Шоумен рассказал, что ему удалось самостоятельно, без помощи специалистов пережить тяжелый период.

«Таблетки не принимал никакие — ни в коем случае. Я просто принял все, что происходит вокруг, и все», — заявил Александр Ревва.

Певец отметил, что негативные эмоции, а также «алчность, зависть, ревность» отражаются на внешности людей — они начинают хуже выглядеть. Вместо этого Александр Ревва посоветовал всем ежедневно проходить минимум по 5 тысяч шагов, в идеале — по 10 тысяч. По словам артиста, если ходить «быстрым шагом», то «идет проработка всего организма».

Напомним, в январе 2023 года появились слухи о том, что Александр Ревва вместе с семьей уехал из России. Предполагалось, что он мог принять такое решение из-за бойкота на телевидении: выступление шоумена на «Песне года» было вырезано из эфира, но причина этого события осталась неизвестной. При этом сам певец неоднократно заявлял, что не собирается покидать страну.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Сергей Дворцов раскрыл, как пропавший с ТВ Александр Ревва избежал «отмены» и какие у него гонорары.