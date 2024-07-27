Неизлечимо больная Селин Дион вышла на сцену в Париже и спела «Гимн любви»

Канадская певица Селин Дион впервые после сообщений о неизлечимой болезни выступила на сцене. 56-летняя звезда исполнила на церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже «Гимн любви» Эдит Пиаф.

«Пока любовью будут наполнены мои дни, пока мое тело будет трепетать в твоих объятиях, мне неважны никакие проблемы», — спела Дион.

Исполнительница появилась в самом конце торжественной церемонии. Ее музыкальный номер состоялся на Эйфелевой башне, сообщает Леди Mail.ru.

В последний раз Селин Дион появлялась на сцене в 2022 году. В декабре того же года ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности». Артистка практически перестала выходить в свет и вела закрытый образ жизни.

Напомним, 26 июля в Париже состоялось торжественное открытие XXXIII Олимпийских игр. Церемония стала первой в истории, которая прошла не на стадионе, а в центре города. Вместо парада атлетов была лодочная регата. Событие омрачил проливной дождь.

Ранее стало известно, что Селин Дион получит 2 млн долларов (примерно 174 млн рублей) за исполнение песни на торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Помимо этого, певице должны покрыть все расходы на поездку.