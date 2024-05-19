«Много историй осталось в прошлом»: Наташа Королева впервые после скандала на ТВ появилась на сцене

Певица Наташа Королева впервые появилась на публике после скандала на телевидении. 18 мая исполнительница хита «Желтые тюльпаны» выступила с сольным концертом в Пятигорске. Билеты на выступление знаменитости были раскуплены. В беседе с mk.ru артистка поделилась впечатлениями о концерте.

Накануне Наташа Королева выступила с юбилейным сольным концертом в ДК «София» в Пятигорске. Певица отметила, что ей очень понравился концертный зал, и сравнила его с Кремлевским дворцом.

Артистка также не прошла мимо недавнего скандала с ее участием на телевидении, когда ее выступления вырезали из эфира Первого канала, и косвенно высказалась о произошедшем.

«Много интересных историй осталось в прошлом. Но свои мемуары я буду писать попозже, потому что все еще живы, чтобы никого не обидеть. Могу сказать, что в настоящем тоже много происходит интересного и удивительного», — призналась Наташа Королева.

В тот вечер певицу поддерживал и ее супруг, бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), который также выступил с ней на сцене. По признанию Наташи Королевой, уже более 30 лет колоссальную поддержку ей оказывают поклонники.

«Самая главная награда для артиста — это любовь зрителей. Спасибо Боженьке, что уже на протяжении тридцати пяти лет я вижу только полные залы. Именно любовь моих зрителей помогает мне не опускать руки и с гордо поднятой головой проходить все, порой очень непростые, моменты в жизни. Сегодня мы психанули не по-детски, и я очень этому рада», — заявила артистка в разговоре с mk.ru.

Напомним, недавно Наташа Королева оказалась в центре скандала. Выступления певицы в Кремлевском дворце дважды вырезали из эфира Первого канала: сначала — из концерта, приуроченного к 50-летию БАМа, а затем — из программы празднования 9 мая в Кремле. Причины этого до сих пор неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Иосиф Пригожин подержал Наташу Королеву после ее бойкота на ТВ.