«Много историй осталось в прошлом»: Наташа Королева впервые после скандала на ТВ появилась на сцене
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Певица Наташа Королева впервые появилась на публике после скандала на телевидении. 18 мая исполнительница хита «Желтые тюльпаны» выступила с сольным концертом в Пятигорске. Билеты на выступление знаменитости были раскуплены. В беседе с mk.ru артистка поделилась впечатлениями о концерте.
Накануне Наташа Королева выступила с юбилейным сольным концертом в ДК «София» в Пятигорске. Певица отметила, что ей очень понравился концертный зал, и сравнила его с Кремлевским дворцом.
Артистка также не прошла мимо недавнего скандала с ее участием на телевидении, когда ее выступления вырезали из эфира Первого канала, и косвенно высказалась о произошедшем.
«Много интересных историй осталось в прошлом. Но свои мемуары я буду писать попозже, потому что все еще живы, чтобы никого не обидеть. Могу сказать, что в настоящем тоже много происходит интересного и удивительного», — призналась Наташа Королева.
В тот вечер певицу поддерживал и ее супруг, бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), который также выступил с ней на сцене. По признанию Наташи Королевой, уже более 30 лет колоссальную поддержку ей оказывают поклонники.
«Самая главная награда для артиста — это любовь зрителей. Спасибо Боженьке, что уже на протяжении тридцати пяти лет я вижу только полные залы. Именно любовь моих зрителей помогает мне не опускать руки и с гордо поднятой головой проходить все, порой очень непростые, моменты в жизни. Сегодня мы психанули не по-детски, и я очень этому рада», — заявила артистка в разговоре с mk.ru.
Напомним, недавно Наташа Королева оказалась в центре скандала. Выступления певицы в Кремлевском дворце дважды вырезали из эфира Первого канала: сначала — из концерта, приуроченного к 50-летию БАМа, а затем — из программы празднования 9 мая в Кремле. Причины этого до сих пор неизвестны.
Ранее сообщалось о том, что продюсер Иосиф Пригожин подержал Наташу Королеву после ее бойкота на ТВ.