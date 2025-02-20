«Один из самых востребованных актеров»: продюсер раскрыл гонорары Милоша Биковича

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорары сербского актера Милоша Биковича. Его слова приводит сайт «Страсти».

Милош Бикович прославился в России благодаря участию в сериалах «Отель Элеон», «Гранд» и «Крылья Империи», а также в фильмах «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Холоп» и «Отель Белград». В феврале 2021 артист получил российское гражданство.

Как признался медиаменеджер, в настоящий момент Бикович является одним из самых востребованных людей в российском кинематографе. Высокий спрос, по его словам, отражается и на расценках на услуги сербского артиста: за съемочный день Бикович требует от 3 млн рублей.

«Его можно считать одним из самых популярных и востребованных артистов нашего времени. Востребован он у многих режиссеров на съемочных площадках, в театрах и тому подобное. В рекламных контрактах его очень часто зовут участвовать. Гонорары у него немаленькие. В районе 3-4 млн рублей», - поделился Дворцов.

Продюсер также отметил, что успех Биковича можно назвать полностью оправданным, поскольку его фильмография насчитывает множество успешных проектов.

«Оправдан ли успех? На мой взгляд, оправдан, потому что он все-таки звезда сериалов на СТС: «Отель Элеон» и тому подобное. На сегодняшний день он один из самых востребованных актеров нашего кинематографа», - добавил он.

Накануне Милош Бикович заявил, что ради него переписали сценарий фильма «Красный шелк».