«Много есть неприлично»: Наталья Штурм раскрыла, как ей удается питаться на 84 рубля в день

Наталья Штурм заявила, что ей хватает на продукты около 2 600 рублей в месяц или 84 рубля в день. Певица доказала это чеком из приложения своего банка. Исполнительница хита «Школьный роман» перечислила продукты, которые входят в этот список.

Среди покупок Штурм есть: геркулесовая каша, гречка, молоко 3,2% жирности, курица, рис, вермишель, лаваш. Также 58-летняя артистка покупает овощи и фрукты — огурцы с помидорами, грибы, облепиху, картофель, щавель, рукколу. Их она предпочитает брать на ярмарках выходного дня, где все продают с дисконтом. Артистка пояснила в разговоре с Газетой.Ru, что во всех продуктовых магазинах есть акции, в некоторых делают скидки пенсионерам.

Певица не считает нужным тратить много денег на еду. Она считает, что люди очень расточительны, особенно, когда закупаются на голодный желудок. Аскетичный рацион позволяет Штурм весит чуть более 52 кг при росте в 170 см.

«Когда мне хочется перекусить, ем соленую соломку. После нее хочется пить, и травяные чаи утоляют жажду, содержат много полезных микроэлементов. Больше всего люди тратят на бухло, сигареты, дорогие копчености», — призналась она.

Артистка считает, что полезная еда не может стоить дорого, а готовить самому гораздо выгоднее, чем есть в ресторанах.

В социальных сетях звезда посоветовала подписчикам «унять утробы» потому, что «много есть неприлично».

Ранее певица призналась, что увела мужа Игоря Павлова из семьи. Мужчина объявил о разводе с супругой на следующий день после годовщины их свадьбы.