«Это была моя победа»: Наталья Штурм рассказала, что увела своего мужа из чужой семьи

Наталья Штурм призналась, что увела мужа Игоря Павлова из семьи. Об этом она рассказала на YouTube-канале «PROжизнь».

Встречаться с последним мужем Игорем Павловым певица Наталья Штурм начала еще тогда, когда мужчина был в предыдущем браке. Как рассказала Штурм, отношения супругов в тот момент были не самыми лучшими. Однако она настаивала на том, чтобы мужчина поскорее ушел из семьи, где у него остался ребенок.

«Он меня нигде не отпускал, продолжал быть со мной, но наступает день X, когда они (жена и дочь) возвращаются из Турции. Они встречают его в аэропорту, и должен поступить так, как и должен был поступить. Собственно говоря, поэтому я за него вышла замуж», — рассказала она.

Певица вспомнила, что мужчина объявил о разводе с супругой на следующий день после годовщины их свадьбы. По мнению Штурм, он поступил достойно.

«Он дождался, когда начался следующий день, и разрушил. До этого не хотел портить настроение. Красавец же. Я не обратила на это внимание. Это была моя победа. Я сказала: „Приезжай ко мне“», — рассказала она.

Наталья Штурм прожила вместе с Игорем Павловым всего два года — с 2003 по 2005. Лишь в 2024 году она подала на развод с мужчиной.

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