«Много болтают лишнего»: рэпер Баста заявил, что психологи ничего не знают о любви

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, посетил презентацию своего мюзикла «Любовь без памяти». Журналисты спросили у артиста про чувства и узнали, что тот не доверяет психологам, рассуждающим на тему отношений.

Ответ звезды опубликовал Telegram-канал Звездач. Так, Баста считает, что любить без памяти — это правильно. Психологов, рассуждающих на тему высокого чувства, артист не воспринимает всерьез. По его мнению, профильные специалисты ничего не знают про него.

«Правильно ли любить без памяти? А по-другому нельзя! Не слушайте психологов, они много болтают лишнего, они ничего не знают про любовь! Не верьте им. С любовью они ничего не могут сделать. Это выше человеческого», — заявила Василий.

Ранее рэпер рассказал о непростом характере своей 11-летней дочери. Артист сообщил, что Василиса запрещает ему шутить и позорить ее.