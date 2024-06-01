«Многих она оставила одинокими»: Эдгар Запашный приехал проститься с Анастасией Заворотнюк

Эдгар Запашный призвал молодых артистов брать пример с Анастасии Заворонюк. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

1 июня в Москве началась церемония прощания со звездой «Моей прекрасной няни» Анастасией Заворотнюк. На территории Покровского монастыря выстроилась длинная очередь из желающих проводить актрису в последний путь.

Одним из первых на церемонию прощания приехал Эдгар Запашный. Директор цирка на проспекте Вернадского подчеркнул, что в Заворотнюк соединились сразу все лучшие человеческие качества, а именно трудолюбие, уважение, умение выходить из любого конфликта и безграничная любовь. Именно поэтому, как утверждает Запашный, молодым артистам стоит брать пример с Анастасии.

«Многих людей она оставила одинокими», – заключил он.

На прощание приехали и другие звезды шоу-бизнеса – Лолита, Геннадий Хазанов, Игорь Гуляев. Известно, что артистку похоронят на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища.

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