«Многих будут вызывать»: по делу об убийстве Игоря Талькова допросят Олега Газманова

По делу об убийстве певца Игоря Талькова, произошедшем 6 октября 1991 года, будет допрошен певец Олег Газманов. Об этом сообщила подруга матери погибшего артиста Ирина Красильникова.

По ее словам, после свидетельских показаний Наташи Королевой звезд российской эстрады продолжат вызывать на допросы. Ближайшая дата – 20 ноября.

«Кого будут допрашивать 20 числа, пока нет информации. Королева сказать ничего не могла, она в это время на сцене находилась, так и сообщила. Для меня ее показания не представляют никакого интереса», — сказала Красильникова в беседе с NEWS.ru.

Она пояснила, что наиболее важными считает показания певицы Азизы и других непосредственных свидетелей конфликта. При этом артистка путается в показаниях и каждый раз рассказывает о произошедшем по-новому.

«Газманова тоже будут допрашивать, да. Многих будут вызывать, в том числе после новогодних праздников. Еще только начало расследования», — объяснила Ирина.

Напомним, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 июля начал рассматривать дело об убийстве Талькова. Обвиняемым в преступлении стал экс-концертный директор артиста Валерий Шляфман, который в настоящее время скрывается в Израиле. Всего, по данным СМИ, предполагается допросить 150 человек. За дачей показаний обратятся к Лолите Милявской, Наташе Королевой, Олегу Газманову, Игорю Николаеву и Богдану Титомиру.

Ранее певец Игорь Наджиев допустил, что убийство Игоря Талькова в 1991 году могла организовать Алла Пугачева. По словам музыканта, певица «заправляла» всей эстрадой и убирала конкурентов.