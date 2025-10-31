Многие треки придется убрать из-за недавнего скандала: рэпер ICEGERGERT перенес концерт в Петербурге

Рэпер Георгий Гергерт, известный как ICEGERGERT, должен был выступить перед фанатами в Санкт-Петербурге 2 ноября. Однако, по информации Telegram-канала Mash, концерт с участием молодого артиста не состоится.

Журналисты выяснили, что соответствующее решение было принято после скандала, которым закончился последний концерт Георгия. На нем рэпер выкрикнул фразу, относящуюся к пропаганде движения АУЕ* (признано судом экстремистской организацией и запрещено в России). После возмущения со стороны общественности ICEGERGERT поспешил извиниться, однако на этом данная история для него не закончилась.

Теперь рэпер вместе с командой меняет трек-лист и пересматривает всю концертную программу. Больше ничего из творчества артиста не должно напоминать о воровском движении, поэтому многие треки могут пропасть из репертуара Георгия.

Ранее адвокат Юрий Левин рассказал, что грозит рэперу за выкрикивание экстремистского лозунга. У ICEGERGERT могут конфисковать микрофон, а самого исполнителя — отправить в камеру.

