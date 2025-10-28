15 суток ареста и конфискация микрофона: что грозит рэперу ICEGERGERT за выкрикивание экстремистского лозунга
© Freepik
Рэпер Георгий Гергерт, известный как ICEGERGERT, отметился на выступлении в Москве. Артист выкрикнул экстремистский лозунг со сцены и попал на видео. Сайт «Страсти» решил узнать, что грозит молодому исполнителю, и обратился за комментарием к адвокату Юрию Левину.
ICEGERGERT во время обращения к фанатам использовал фразу «Жизнь ворам»* (движение АУЕ признано судом экстремистской организацией и запрещено в России). По словам адвоката, публичное выкрикивание этого лозунга очевидно будет отнесено к пропаганде запрещенного в Российской Федерации сообщества.
По указанному факту будет проведена проверка на наличие административного правонарушения, а именно действий, подпадающих под санкцию статьи 20.3 Кодекса об Административных правонарушениях РФ.
При наличии вины лицу, публично демонстрирующему атрибутики или символики экстремистских организаций, каковой ранее признана АУЕ*, грозит административное наказание в виде штрафа до 2 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста. Кроме того, в случае с рэпером, может быть конфискован предмет административного правонарушения — микрофон. Также для публичных лиц существуют репутационные риски, не каждая площадка после победных выходок захочет иметь дело с певцом.
Юрий Левин
Адвокат филиала 1-й Московской областной коллегии адвокатов (МОКА), член Совета молодых адвокатов Московской области (СМА МО)
Если подобные нарушения будут допущены неоднократно, то лицу грозит уже ответственность в рамках статьи 282.4 УК РФ (Неоднократна пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). Санкции по ней предусматривают штраф в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет, или же лишение свободы до 4 лет.
