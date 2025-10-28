15 суток ареста и конфискация микрофона: что грозит рэперу ICEGERGERT за выкрикивание экстремистского лозунга

Рэпер Георгий Гергерт, известный как ICEGERGERT, отметился на выступлении в Москве. Артист выкрикнул экстремистский лозунг со сцены и попал на видео. Сайт «Страсти» решил узнать, что грозит молодому исполнителю, и обратился за комментарием к адвокату Юрию Левину.

ICEGERGERT во время обращения к фанатам использовал фразу «Жизнь ворам»* (движение АУЕ признано судом экстремистской организацией и запрещено в России). По словам адвоката, публичное выкрикивание этого лозунга очевидно будет отнесено к пропаганде запрещенного в Российской Федерации сообщества.

По указанному факту будет проведена проверка на наличие административного правонарушения, а именно действий, подпадающих под санкцию статьи 20.3 Кодекса об Административных правонарушениях РФ.