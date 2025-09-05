«Это типичный феномен»: почему Анастасия Волочкова не может наладить отношения с мамой
© Starface.ru
В новом интервью балерина Анастасия Волочкова рассказала о предательстве матери. По словам знаменитости, родительница убедила ее переписать подаренную квартиру, а затем втайне продала. Волочкова не скрывает, что не может забыть обиду на мать. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский заявил, что между родственницами есть конкуренция. Мать Волочковой не смогла добиться успеха на сцене и принять востребованность дочки.
«Для Анастасии продажа матерью студии стало точкой невозврата. В её словах слышится не просто злость, а боль ребёнка, которому в самый важный момент сказали: «Ты не можешь рассчитывать на меня». Волочкова не раз говорила: мать всегда контролировала её личную жизнь, мешала отношениям с мужчинами и даже завидовала успеху. Сама балерина объясняет это несбывшейся мечтой матери о сцене. Это типичный феномен: родительская конкуренция. Когда родитель видит в ребёнке то, чего сам не достиг, возникает ревность. В таких семьях ребёнок становится «проектом», а любовь ощущается условной: «Тебя ценят, пока ты успешна»», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
Почему предательство близких — самое болезненное
В психологии есть термин — травма привязанности. Это когда тот, от кого ждёшь защиты, предаёт. Близкий становится источником боли, и мир рушится изнутри. Чужое предательство можно пережить, но, когда мать или отец переступают через доверие, это как удар в корень: ломается сама опора.
«Не случайно Волочкова признаётся: «Как я могу простить мать за этот проступок?» — ведь прощение требует прожить обиду, а пока внутри жива рана, сделать это невозможно. После истории с продажей матерью студии в жизни Анастасии появились мужчины, которые, по её словам, тоже брали и не возвращали. Это закономерно: усвоенный в детстве сценарий «любовь через использование» бессознательно воспроизводится в отношениях. Так формируется цепочка: предательство – потеря доверия – новые связи, где повторяется та же боль. Парадокс в том, что при всей жёсткости слов Волочковой слышен её внутренний протест: она отказывается мириться с ролью жертвы. Для неё важно назвать вещи своими именами. Это и есть первая попытка отделить себя от сценария матери: «Я — не проект. Я имею право на собственную жизнь»», — высказался эксперт.
Станислав Самбурский