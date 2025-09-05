«Это типичный феномен»: почему Анастасия Волочкова не может наладить отношения с мамой

«Не случайно Волочкова признаётся: «Как я могу простить мать за этот проступок?» — ведь прощение требует прожить обиду, а пока внутри жива рана, сделать это невозможно. После истории с продажей матерью студии в жизни Анастасии появились мужчины, которые, по её словам, тоже брали и не возвращали. Это закономерно: усвоенный в детстве сценарий «любовь через использование» бессознательно воспроизводится в отношениях. Так формируется цепочка: предательство – потеря доверия – новые связи, где повторяется та же боль. Парадокс в том, что при всей жёсткости слов Волочковой слышен её внутренний протест: она отказывается мириться с ролью жертвы. Для неё важно назвать вещи своими именами. Это и есть первая попытка отделить себя от сценария матери: «Я — не проект. Я имею право на собственную жизнь»», — высказался эксперт.