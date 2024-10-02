«Многие поначалу настроены отвергать»: звезда «Ворониных» Волкова ответила критикам сериала «Костя—Вера»

Актриса Екатерина Волкова отреагировала на критику продолжения сериала «Воронины» — «Костя—Вера». Она отметила, что уважает мнение каждого зрителя, будь оно положительное или отрицательное.

В личном блоге Волкова пообщалась с поклонниками и подняла тему выхода спин-оффа популярного ситкома. Многие зрители плохо восприняли проект и заявили, что получили вовсе не то, что ожидали. Исполнительница роли Веры Ворониной призналась, что согласна с критиками, и отметила, что все перезапуски проходят сначала через большую волну негатива.

«Ведь многие из нас поначалу настроены отвергать то, что новое, непривычное нашему глазу, вымышленным ожиданиям в своей голове. <…> Но! Я уважаю каждого зрителя-кинокритика и его мнение. И пускай будет так, а может, позже сложится иначе», - заявила Екатерина.

По словам актрисы, несмотря на критику, сериал все равно приняли хорошо, и он стартовал с первых мест в рейтинге. Она поделилась, что на все вопросы по сюжету сериала, которые остались у зрителей после просмотра первого сезона, телеканал СТС ответит в будущих сериях.

Ранее Екатерина Волкова призналась, что муж ревнует ее к коллегам.