Многие поклонники не узнали: похудевший на 14 килограммов Михаил Галустян появился на публике

Актер Михаил Галустян появился в Санкт-Петербурге на премьере своего нового проекта. Гости мероприятия и журналисты обратили внимание на внешний вид и физическую форму знаменитости — звезда комедийных проектов сильно изменился, передает Kp.ru.

Михаил выше в свет похудевшим на 14 килограммов. На нем была черная облегающая футболка, которая подчеркивала результат многомесячной работы артиста над собой.

В том числе новая физическая форма помогла Галустяну справиться со съемками в новом сериале про первобытное племя «Жыыызнь». Об этом актер сам заявил журналистам.

«Было очень много ссадин, царапин, много каскадерских трюков. Но мы со всем справились сами», — признался Галустян.

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