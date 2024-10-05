НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 октября 2024, 15:38
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Многие поклонники не узнали: похудевший на 14 килограммов Михаил Галустян появился на публике

Сбросивший 14 килограммов Михаил Галустян появился на публике в облегающей майке.
Многие поклонники не узнали: похудевший на 14 килограммов Михаил Галустян появился на публике

© Starface.ru

Актер Михаил Галустян появился в Санкт-Петербурге на премьере своего нового проекта. Гости мероприятия и журналисты обратили внимание на внешний вид и физическую форму знаменитости — звезда комедийных проектов сильно изменился, передает Kp.ru.

Михаил выше в свет похудевшим на 14 килограммов. На нем была черная облегающая футболка, которая подчеркивала результат многомесячной работы артиста над собой.

В том числе новая физическая форма помогла Галустяну справиться со съемками в новом сериале про первобытное племя «Жыыызнь». Об этом актер сам заявил журналистам.

«Было очень много ссадин, царапин, много каскадерских трюков. Но мы со всем справились сами», — признался Галустян.

Ранее сообщалось, что впервые за долгое время вышел в свет телеведущий Леонид Каневский. Он появился на публике с супругой.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Михаил Галустян
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