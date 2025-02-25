«Многие оказались без работы»: Константин Хабенский раскрыл отношение к уехавшим

Народный артист РФ Константин Хабенский рассказал, можно ли будет простить уехавших из России звезд, если те захотят вернуться. Его слова приводит aif.ru.

По мнению Хабенского, многие артисты принимали решение об эмиграции на основе эмоций, о чем впоследствии могли пожалеть.

«Когда вернутся (если вернутся), будет другое понимание ситуации. Наша профессия эмоциональная. Зачастую люди делают выводы и совершают поступки на основе эмоций. В большинстве случаев решения об отъезде принимались именно так», — заявил актер.

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова также отметил, что многие уехавшие из РФ в итоге оказались без работы.

«Как я вижу, очень многие оказались без работы по основной профессии. Потому что для них работа — это родной язык, родной зритель. Здесь, в России, а не где-то в другом месте», — поделился он.

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