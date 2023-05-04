«Многие не смогут с ним проститься»: внучка Вячеслава Зайцева выступила против решения отца

Уже сегодня, 4 мая, в подмосковном Щелково пройдет прощание со всемирно известным российским кутюрье Вячеславом Зайцевым. Он скончался 30 апреля в результате желудочного кровотечения. Помощник, находившийся в его доме, вызвал медиков, но спасти модельера все же не удалось.

Последние годы жизни Вячеслав Михайлович был брошен и близкими, и родными. Не общался с ним даже единственный сын, за что он теперь подвергается критике со стороны общественности. Так как Егор является ближайшим членом семьи Зайцева, именно ему предстояло позаботиться о последнем пристанище отца, вот только и здесь он не смог всем угодить. Сначала его обвинили в том, что тело не забирали из морга трое суток, затем в унижении почившего кутюрье выбором простого кладбища.

Против того, чтобы дизайнер покоился на Жегаловском кладбище в Щелково, выступили многие его друзья, среди них экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин, Александр Васильев, Анна Калашникова и даже внучка творца. Маруся заявила, что недовольна выбором отца и считает, что нужно было рассматривать только Троекуровское и Новодевичье кладбище. По ее словам, там лежат его близкие и коллеги, там же его могли навещать поклонники. Теперь же вряд ли кто-то будет ездить часто в Подмосковье.

«Горюю, что завтра, в день его похорон, многие не смогут с ним проститься. Я настаивала, что он должен быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбище — местах, где похоронены его друзья, куда каждый желающий сможет прийти к нему в любой день», - цитирует слова Маруси Пятый канал.

Также девушка сожалеет, что Егор решил не делать прощание с кутюрье в Доме моды, которому он посвятил большую часть своей жизни. По ее мнению, все это неправильно. Вот только у сына Зайцева совсем другие взгляды на этот счет. Он заявлял, что действовал исходя из желаний самого модельера, так как он хотел уйти именно так и никак иначе.

Ранее стало известно, что в смерти Вячеслава Зайцева заподозрили насильственные следы.