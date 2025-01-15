«Многие моменты разбивали мне сердце»: Бузова рассказала об отношениях с Киркоровым

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о многолетних отношениях с Филиппом Киркоровым. Она заявила, что они постоянно общаются на личные темы, а некоторые ситуации даже разбивали ей сердце. Звезду цитирует mk.ru.

Знаменитость давно дружит с поп-королем, их часто видели вместе и даже подозревали в романе. Филипп и Ольга не скрывали чувств друг к другу, много обнимались, а девушка даже сидела на коленях у артиста. Бузова призналась, что у них были не только радостные моменты, но они смогли сохранить эту связь.

«Эта история не про фит ради фита, наши взаимоотношения, моя история с Филиппом это про безумное бесконечное уважение, дружбу. Мы с ним через многое прошли, и многие моменты разбивали мне сердце. На многие ситуации мне было больно смотреть. Мы много общались и продолжаем общаться, у нас очень много личного общения», – поделилась звезда.

Исполнительница хита «Мало половин» подчеркнула, что их отношениях намного масштабнее и глубже выходов на светских мероприятиях под прицелом камер.

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