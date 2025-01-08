Многие хотят покоиться на родной земле: певец Зацепин назвал условие возвращения Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева по-прежнему живет за границей. Несколько лет назад Примадонна покинула Россию и, по всей видимости, не планирует возвращаться.

Исполнитель Антон Зацепин считает, что артистке не за чем переезжать обратно. По его мнению, Пугачева уехала из страны навсегда. Звезду больше ничего не держит в России.

В беседе с Аргументы и Факты / aif.ru во «ВКонтакте» Павел назвал единственное условие, при котором все-таки стоит ожидать возвращения Примадонны.

«Алла Борисовна, как я это вижу, уехала навсегда. Принципиально, жестко и этого не изменить. Из того, что она сказала обо всех — о людях, поклонниках, об этой стране, ну как бы... зачем она может сюда приехать? Только умирать», — заявил Зацепин.

Ранее живущая на Рублевке актриса, бизнесвумен и светская львица Алена Кравец рассказала, что олигархи объявили бойкот Пугачевой. В этом году они не предлагали эмигрировавшей звезде выступать на закрытых вечеринках.