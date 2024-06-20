«Многие хотят петь как я»: Диана Анкудинова ответила на критику в Сети

Диана Анкудинова призналась, что ей понадобился психолог после травли в Сети. Об этом сообщает The Voice.

Уже несколько недель в соцсетях высмеивают певческие способности Дианы Анкудиновой. Пользователи соцсетей пародируют тембр певицы, которая в свойственной ей манере перепела хит Gangnam Style. Обвиняют Анкудинову и в высокомерии — в одном из интервью она заявляла, что чтобы иметь такой голос, нужно родиться ей.

В беседе с журналистами знаменитость рассказала, что справиться с потоком хейта ей помогла семья.

«Это отразилось на моем психологическом состоянии. Но если бы не моя семья, которая видит, когда что-то не так, и поднимает меня с колен, я бы не справилась», — призналась она.

Анкудинова рассказала, что начала ходить к психологу, чтобы справиться с давлением общества. Рассказывая о причинах хейта в свою сторону, певица вновь предположила, что ей просто завидуют.

«Это началось, потому что очень многие хотят петь как я, и они пытаются, но ни у кого не получается. Поэтому они бесятся», — добавила она.

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