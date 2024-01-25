Певица Диана Анкудинова рассказала про необычный подарок от поклонников

Обладательница уникального голоса, участница проекта «Голос. Дети», победитель проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова выступила с живым концертом в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Девушке всего 20 лет, но за ее плечами уже богатый опыт участия в различных шоу.

Исполнительница призналась, что получила впечатления от проекта «Маска». Диана выступала под маской горностая. Члены жюри и поклонники не догадывались, кто перед ними находится.

«Воспоминания, конечно, незабываемые, потому что ты – вообще другая личность, и можешь вести себя, как захочешь. При этом ты должна врать и еще помнить это вранье», – поделилась звезда.

Анкудинова заявила, что считает себя сдержанным человеком в реальной жизни. При этом она отметила сходство со своим персонажем.

«Я очень зауважала это животное после «Маски», потому что я прочитала все характеристики и поняла, что мы сходимся максимально. Он такой же шебутной, хитрый и умный», – рассказала девушка в эфире «Авторадио».

Оказалось, что после проекта фанаты преподнесли артистке необычный подарок – 3D копию ее костюма.

«Там все в деталях, как на настоящем костюме, и это, конечно, удивительно. Единственный мастер во всей Москве согласился это сделать, потому что все остальные сказали, что вот эти детали – это очень сложно. Подарок стоит у меня среди кубков, как самый главный приз», – призналась исполнительница.

Диана поделилась, что пока не устала от вокальных конкурсов. Особенно, когда есть шанс посоревноваться с такими опытными вокалистами, как, к примеру, Дима Билан.