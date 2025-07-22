«Мне жаль вас и ваших детей»: Ксения Бородина возмутилась критикой ее воспитания дочерей

Ксению Бородину раскритиковали за воспитание младшей дочери. Звезда реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в соцсети видео с детьми, после которого на нее «обрушились» недоброжелатели. Телеведущая не стала молчать и в резкой форме ответила хейтерам: «Мне жаль вас и ваших детей».

В личном блоге Ксения Бородина поделилась кадрами, на которых ее 16-летняя дочь Маруся пытается сделать прическу своей младшей сестре. Однако 9-летняя Теона не могла усидеть на месте и постоянно вырывалась. Пользователей Сети возмутило такое поведение девочки, и они призвали телеведущую лучше заниматься воспитанием ребенка.

«Уже бы треснула пару раз», «Какая Теона невоспитанная», «Выбесила даже через экран», «Иллюстрация, что такое избалованный ребенок», «Ну и где тут воспитание?», «Жуть, а не ребенок», — написали в комментариях.

В ответ на критику экс-ведущая «Дома-2» заявила, что чужие люди не имеют права осуждать ее за принципы воспитания дочерей. Ксения Бородина отметила, что многие ее хейтеры и сами не следят за своими детьми — в этом она убедилась на собственном опыте. Знаменитость заявила, что ей «жаль» критиков и их наследников.

«Я летаю в самолетах с вашими детьми, сижу за соседними столами в ресторанах и в принципе наблюдаю за детьми в общественных местах! Поэтому мне точно не надо рассказывать, какие у вас «идеальные» дети. Теона чудесный ребенок в свои 9 лет! Творческая, жизнерадостная, умеет любить и дружить. А те, кто пишут, что «давно бы ударила»… Мне жаль, что у вас такие методы воспитания. Просто жаль вас и ваших детей», — возмутилась Ксения Бородина.

Напомним, у телеведущей двое детей — 16-летняя Маруся от брака с бизнесменом Юрием Будаговым и 9-летняя Теона от союза с предпринимателем Курбаном Омаровым. В июне 2025 года Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова, роман с которым рассекретила прошлым летом.

Ранее Ксения Бородина призналась, что раскаивается перед дочерью за одну ошибку: «Это надо контролировать. Я помню себя мегерой».