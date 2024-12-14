Бывшая жена Филиппа Бегака психует из-за внимания прессы после свадьбы Ивлеевой

Девушка также выложила фотографию, на которой она готовит пиццу в виде сердца.

«Что делает женщина в два часа ночи, когда нервничает», — подписала снимок она.

Напомним, о свадьбе Филиппа Бегака и Анастасии Ивлеевой стало известно 10 декабря. Хотя блогерша не раскрывала личность супруга, за нее это сделали журналисты. Известно, что Филипп Бегак был дважды женат — от первого брака у мужчины есть восьмилетняя дочь.

Ранее мы писали о том, что Настю Ивлееву убрали из списка актеров сериала «Министерство всего хорошего».