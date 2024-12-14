НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 декабря 2024, 09:44
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Бывшая жена Филиппа Бегака психует из-за внимания прессы после свадьбы Ивлеевой

Бывшая жена Филиппа Бегака психует из-за внимания прессы после свадьбы Ивлеевой

© Starface.ru

Бывшая жена Филиппа Бегака психует из-за внимания прессы после свадьбы Ивлеевой. Об этом стало известно из соцсетей.

Пока Настя Ивлеева отмечает свадьбу визитом в Мурманск вместе с новым мужем, бывшая супруга Филиппа Бегака делится мемами в соцсетях. Так, на одной из картинок изображен персонаж из Hello Kitty, разбивающий кувалдой компьютер. Этот кадр Анастасия подписала так: «я последние дни».

Бывшая жена Филиппа Бегака психует из-за внимания прессы после свадьбы Ивлеевой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девушка также выложила фотографию, на которой она готовит пиццу в виде сердца.

«Что делает женщина в два часа ночи, когда нервничает», — подписала снимок она.

Напомним, о свадьбе Филиппа Бегака и Анастасии Ивлеевой стало известно 10 декабря. Хотя блогерша не раскрывала личность супруга, за нее это сделали журналисты. Известно, что Филипп Бегак был дважды женат — от первого брака у мужчины есть восьмилетняя дочь.

Ранее мы писали о том, что Настю Ивлееву убрали из списка актеров сериала «Министерство всего хорошего».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Настя Ивлеева
бывшая девушка