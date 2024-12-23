«Мне жаль, что мы расстались. Все ему проигрывали»: Наталья Фатеева рассказала о браке с Владимиром Басовым

23 декабря звезде фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Человек с бульвара Капуцинов» Наталье Фатеевой исполняется 90 лет. В новом интервью Kp.ru народная артистка РСФСР откровенно рассказала о личной жизни и сделала неожиданное признание о втором муже.

Наталья Фатеева трижды была замужем, но все ее браки распадались спустя примерно одно и то же время. Брак актрисы с коллегой Леонидом Тарабариновым продлился всего несколько месяцев. Звезда советского кино назвала экс-супруга «первой влюбленностью» и призналась, что после развода осталась с ним в хороших отношениях. Говоря о третьем муже, летчике-космонавте Борисе Егорове, артистка заявила, что в ее жизни он «не оставил никакого следа, кроме дочки».

Лишь второй супруг, актер и режиссер Владимир Басов, по словам актрисы, был «ее человеком». Артисты поженились в 1958 году, у них родился сын Владимир, но пара развелась спустя три года. Наталья Фатеева утверждает, что рассталась с мужем из-за его пристрастия к алкоголю.

«К сожалению, мужчины, которые были рядом со мной, в основном были не мои люди. Кроме Владимира Басова. <…> Если бы он не выпивал, а это совершенно не устраивало меня, я бы с ним никогда не развелась. Но я была тогда слишком молода и неопытна, а жить с алкоголиком очень тяжело», — поделилась актриса.

При этом Наталья Фатеева призналась, что жалеет о разрыве с Владимиром Басовым. По словам знаменитости, другие мужчины «проигрывали» ему.

«Мне жаль, что мы с Басовым расстались. Он был личностью. По-настоящему интересным человеком. Все остальные мужчины не соответствовали его масштабу. Все рядом с ним проигрывали. Я это чувствовала, подсознательно сравнивала с ним», — заявила Наталья Фатеева.

Артистка добавила, что несмотря на то, что бывший муж доставил ей «столько неприятностей», она «все равно хорошо к нему относилась» и «не испытывала ненависти, злобы».

Ранее сообщалось о том, что Наталья Фатеева раскрыла, как отметит 90-летие.