42-летняя Подольская продемонстрировала фигуру в купальнике на Мальдивах

42-летняя знаменитость позировала перед зеркалом в черном крошечном купальнике, который был украшен золотистыми кольцами. Артистка также надела браслет и держала в руке соломенную шляпу. Исполнительница снялась с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

«Место официальной лени», — подписала снимок жена Владимира Преснякова.

Напомним, знакомство Натальи Подольской и Владимира Преснякова произошло в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица признавалась, что с первого взгляда влюбилась в артиста и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, однако он почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков узаконили свои отношения. Супруги воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.

Ранее Наталья Подольская рассказала, что скрывает от мужа Преснякова.