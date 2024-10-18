«Это их желание»: Эммануил Виторган назвал уехавших из РФ артистов талантливыми и призвал не осуждать

Актер Эммануил Виторган высказался об артистах, уехавших из России в 2022 году. Он призвал не осуждать выбор талантливых людей, так как это их личное дело.

«Они очень талантливые ребята, безусловно. То, что они сделали — это их желание. Поэтому осуждать, кричать на них — я не намерен. Они прожили энное количество лет рядом с нами, принесли массу приятных минут для миллионов людей, поэтому эту память надо сохранить», — сказал 84-летний актер в беседе с NEWS.ru.

Напомним, сын звезды фильма «Следопыт» Максим Виторган в 2022 году выступил с антироссийскими высказываниями и уехал в Израиль. Позже он вернулся и заявил, что никогда не планировал эмигрировать. В апреле 2024 года сообщалось, что 27-летняя внучка Виторгана Полина решила переехать в Израиль.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Максима Виторгана на пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация). Он привел в пример посты актера в соцсетях, в которых тот поддерживает нетрадиционные отношения и критикует российских граждан.

*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация)