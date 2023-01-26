«Мне вообще ничего нельзя»: Ксения Бородина закатила истерику из-за похудения
Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что мешает ей похудеть.
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Телеведущая Ксения Бородина честно призналась поклонникам, что никак не может похудеть. Брюнетка мечтает вернуть стройную фигуру, но после новогодних праздников и отпуска набрала лишние килограммы. Звезда попробовала сесть на диету, но у нее ничего не получилось.
Артистка всегда была стройной, но ничего не делала ради этого. Ксения говорила, что благодаря генетике ей не нужно было следить за своим телом. Но с возрастом все изменилось. Теперь красавице придется забыть о вкусных блюдах. Бородина даже обратилась за помощью к профессиональному тренеру, который тут же составил ей специальное меню.
«Сладкое мне есть нельзя. Мне вообще ничего нельзя, как считает мой тренер. Только мясо, рыба, курица, авокадо», — пожаловалась звезда в соцсетях.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Ксения говорит, что может потерпеть, но отказаться от сладкого будет очень сложно. Теледиве особенно грустно посещать рестораны, в которых надо искать, что поесть без вреда для фигуры.
Бородина надеется, что под присмотром тренера сможет избавиться от лишнего веса. Раньше она пыталась похудеть своими силами, но срывалась во время праздников, поедая булочки и хлеб.
Некоторые поклонники подозревают, что Ксения набрала килограммы из-за беременности. Тем более что недавно теледиву видели в детском магазине в отделе для новорожденных.