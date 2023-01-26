«Мне вообще ничего нельзя»: Ксения Бородина закатила истерику из-за похудения

Телеведущая Ксения Бородина честно призналась поклонникам, что никак не может похудеть. Брюнетка мечтает вернуть стройную фигуру, но после новогодних праздников и отпуска набрала лишние килограммы. Звезда попробовала сесть на диету, но у нее ничего не получилось.

Артистка всегда была стройной, но ничего не делала ради этого. Ксения говорила, что благодаря генетике ей не нужно было следить за своим телом. Но с возрастом все изменилось. Теперь красавице придется забыть о вкусных блюдах. Бородина даже обратилась за помощью к профессиональному тренеру, который тут же составил ей специальное меню.

«Сладкое мне есть нельзя. Мне вообще ничего нельзя, как считает мой тренер. Только мясо, рыба, курица, авокадо», — пожаловалась звезда в соцсетях.