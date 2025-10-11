«Мне вообще некогда»: Анфиса Чехова рассказала о подготовке к свадьбе с Александром Златопольским

Телеведущая Анфиса Чехова собирается выйти замуж за Александра Златопольского. Он сделал предложение знаменитости этим летом. Однако пара не спешит с проведением праздничного торжества. Об этом рассказала сама Анфиса на съемках фильма «Идеально несовместимы».

В беседе с корреспондентами Telegram-канала Звездач Чехова призналась, что ей некогда готовиться к свадьбе. Телеведущей хочется отпраздновать это событие, но не хочется устраивать показательное выступление.

«Мне бы выспаться… Когда к свадьбе готовишься — это еще больше нервов, суеты, примерки, кольца… Мне вообще некогда! Я хочу свадьбу, но не хочу, чтобы это было показательным выступлением. Хочу, чтобы это был наш день, чтобы для нас все было», — заявила артистка.

Поэтому Чехова пока не знает, когда будет свадьба. По словам Анфисы, этот момент настанет, когда ей и жениху будет удобно.

Ранее стало известно, что телеведущая регулярно проходит чистки от негатива. Она ходит к финалистке шоу «Битва экстрасенсов».