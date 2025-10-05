«Мне вообще без разницы»: Мари Краймбрери впервые высказалась о поздравлении Бузовой

Певица Марина Жадан, выступающая под псевдонимом Мари Краймбрери, впервые прокомментировала встречу с поющей телеведущей Ольгой Бузовой на концерте Димы Билана.

Напомним, 21 июня Билан выступил на футбольной арене «Динамо». Посмотреть на шоу артиста пришли многие российские знаменитости. В одной ложе вместе с Мари и ее мужем Давидом Манукяном (Дава) оказалась также Бузова и Филипп Киркоров. Ольга подошла к экс-возлюбленному и его избраннице и поздравила с рождением дочери.

«Нас очень много кто поздравил с беременностью. Общественность уделяет время такому инфоповоду вместо того, чтобы обсуждать Диму Билана», - возмутилась Мари в интервью Надежде Стрелец.

Артистка также ответила на вопрос о том, как они с Давой оказались в одной ложе с Бузовой и Киркоровым. Стрелец попыталась спровоцировать певицу на откровения, предположив, что такая рассадка гостей не была случайной.

«Ни одной минуты об этом не думала и думать не хочу. Мне вообще без разницы. Я сидела на концерте любимого артиста рядом со своим любимым мужем. Меня вообще ничего не беспокоило, ничего не напрягало», - заверила Краймбрери.

Ольга Бузова и Давид Манукян встречались 2,5 года, но их отношения в итоге завершились разрывом. Также известно, что Дава в ссоре с Киркоровым.

Ранее продюсер Яна Рудковская, ставшая невольным свидетелем поцелуя Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова на стадионном концерте Димы Билана, прокомментировала попавшие в Сеть пикантные кадры.