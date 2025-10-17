«Мне во всем Ольга нравится»: Прохор Шаляпин ответил, готов ли начать отношения с Бузовой

Певец Прохор Шаляпин ответил, готов ли начать отношения с коллегой – Ольгой Бузовой. Шоумен признался, что с удовольствием бы начал роман – исполнительница нравится ему как женщина.

Об этом узнал сайт NEWS.ru.

Прохор Шаляпин считает, что «ухажеров у нее вагон и маленькая тележка». Музыкант уверен: Бузова «купается в любви», хотя у нее мало времени на ответные чувства.

«Она королева, добилась высот, платит приличные налоги», - поделился мнением о певице Шаляпин.

Журналисты уточнили, готов ли он начать отношения с популярной артисткой.

«Я с удовольствием, только позови. Мне во всем Ольга нравится: и как женщина, и как певица, и как добрый человек», - сказал Шаляпин.

Прохор вспомнил, что снимался с Бузовой в различных проектах и певица всегда была добра к нему.

«Мы дружили, когда Ольга еще была блондинкой», - добавил исполнитель.

Ранее журналистка Ксения Собчак рассказала, что ее не раз просили найти достойного мужчину для Бузовой. Однако ведущая считает, что Ольге никто не нужен и она делает вид, будто нуждается в мужчине.