«Мне вбили туда гвоздь»: актриса Наталья Хорохорина рассказала о болезненном лечении

Актриса Наталья Хорохорина рассказала, как врачи лечили ее перелом гимнастикой. Об этом она сообщила в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Заслуженная артистка России Наталья Хорохорина вспомнила, что однажды она получила травму плеча. Однако после того, как она обратилась к врачам, ее состояние только ухудшалось.

«Ночь я промучилась, а потом ко мне пришла целая делегация, дословно: „Мы там туда к вам не полезем. Вот вам список упражнений, которые вы должны делать дома“. Со слезами делала, упорно», — рассказала она.

После того, как боли в плече так и не проходили, Хорохорина решила обратиться к другим докторам, которые выявили у нее закрытый перелом бугорка плечевой кости. В итоге актрисе сделали непростую операцию.

«Как доктор сказал, мне вбили туда гвоздь [во время операции, — прим. ред.], пластину поставили», — объяснила она.

Сейчас 70-летняя Хорохорина чувствует себя отлично.

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