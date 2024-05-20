«Мне вбили туда гвоздь»: актриса Наталья Хорохорина рассказала о болезненном лечении
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Актриса Наталья Хорохорина рассказала, как врачи лечили ее перелом гимнастикой. Об этом она сообщила в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Заслуженная артистка России Наталья Хорохорина вспомнила, что однажды она получила травму плеча. Однако после того, как она обратилась к врачам, ее состояние только ухудшалось.
«Ночь я промучилась, а потом ко мне пришла целая делегация, дословно: „Мы там туда к вам не полезем. Вот вам список упражнений, которые вы должны делать дома“. Со слезами делала, упорно», — рассказала она.
После того, как боли в плече так и не проходили, Хорохорина решила обратиться к другим докторам, которые выявили у нее закрытый перелом бугорка плечевой кости. В итоге актрисе сделали непростую операцию.
«Как доктор сказал, мне вбили туда гвоздь [во время операции, — прим. ред.], пластину поставили», — объяснила она.
Сейчас 70-летняя Хорохорина чувствует себя отлично.
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