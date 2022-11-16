«Мне уже не 17 лет»: Татьяне Тотьяминой требуется серьёзная операция

На телепроекте «Ледниковый период» произошла неприятная ситуация. Так, во время съемок фигуристка Татьяна Тотьямина получила серьезную травму. Виной всему стало падение ее партера Ивана Колесникова, который потерял равновесие и задел лезвием конька ногу спортсменки. Наконец, Олимпийская чемпионка прокомментировала своё состояние здоровья.

Обследование показало, что у Татьяны частичное повреждение мениска со скоплением жидкости. Тем не менее врачи сомневаются в том, что девушке необходимо хирургическое вмешательство. Вот почему фигуристка решила продолжить своё участие в шоу. Поговаривают, что перед выходом на лёд Тотьяминой делают обезболивающие уколы. Подобная ситуация в очередной раз показывает чемпионский характер Татьяны.

И всё-таки спортсменка озадачила поклонников, сообщив о предстоящей операции. Так, фигуристке нужно пройти процедуру протезирования и заменить бедренные суставы.

К слову, не только случай с Тотьяминой расстроил любителей фигурного катания. На днях WADA выдвинуло новое требование по делу Валиевой. Подробности читайте в этой статье.