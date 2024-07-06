«Мне уже было прилично лет»: Эвелина Бледанс призналась, что боялась повторить судьбу Фриске и Заворотнюк

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что после рождения сына с синдромом Дауна попыталась стать матерью еще раз при помощи ЭКО, однако процедура завершилась неудачей. Как подчеркнула 55-летняя артистка, она больше не стала испытывать судьбу, так как перед глазами был страшный пример коллег, Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк.

По мнению Эвелины, процедура искусственного оплодотворения негативно влияет на здоровье и может провоцировать развитие рака.

«Мне уже было прилично лет. В 43 я родила Семена. Потом я поняла, что естественным путем не получается. А хотелось девочку. Я попробовала это сделать, но не так, когда женщины снова и снова продолжают мучить свой организм. Зная сейчас истории с Настей Заворотнюк и с Жанной Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасная история», — заявила Бледанс в YouTube-шоу Алины Кайзер.

По словам актрисы, она предприняла попытку забеременеть в 2018 году, когда ей было уже 49 лет.

«Я не получила результат и не стала продолжать. Многие меня предостерегали, говорили, что я могу себя убить», - разоткровенничалась Эвелина.

У Эвелины Бледанс двое детей. Старшего Николая, который уже живет отдельно, она родила от израильского бизнесмена Дмитрия, а сейчас у нее подрастает 12-летний Семен от Александра Семина.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, что заранее знала о том, что у нее родится ребенок с особенностями развития, но решила оставить его. Она призналась, что в первую ночь после родов плакала, пытаясь понять, за что ей это испытание.