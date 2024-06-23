«Это не то место, где тебе предоставят вип-ложу»: Саша Стоун высказался о конфликте с Викторией Боней

Саша Стоун и Надежда Сысоева прокомментировали конфликт с Викторией Боней на шоу «Выжить в Дубае». Об этом сообщает StarHit.

В первом же выпуске участники звездной команды разругались из-за спальных мест. Знаменитости никак не могли решить, будут ли все ночевать в палатках парами или лучше сделать разделение на «мальчиков и девочек».

«Мы находимся в пустыне, поэтому надо принимать условия такими, какие они есть. Это не то место, где тебе предоставят вип-ложу, поэтому не понимаю, зачем на этой почве устраивать конфликт», – отмечает 25-летний Саша Стоун.

В свою очередь, Надежда Сысоева поддержала возлюбленного и добавила, что на протяжении всего съемочного процесса старалась как можно меньше вступать в конфликты с другими участниками.

«Да, в начале была жесткая притирка, потому что скорость проекта очень быстрая и нужно оперативно принимать решения. Но в целом я не расцениваю этот сезон как суперскандальный», – поделилась она.

Съемки в шоу дались Надежде Сысоевой особенно тяжело. В прошлом году врачи обнаружили у девушки новообразование в груди с подозрением на рак, но онкология не подтвердилась. Чтобы принять участие в проекте, Сысоева много тренировалась.

«Если честно, было очень сложно и страшно, потому что это мой первый глобальный спорт после операции. Я, конечно, несколько месяцев готовилась, занималась. Саша меня тренировал в зале, показывал правильные упражнения», – рассказала она.

Ранее мы писали, что поможет Алле Пугачевой избежать высоких налогов на замок в деревне Грязь.