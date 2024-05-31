«Мне угрожают смертью»: экс-солистка «Ассорти» Паволоцкая заявила, что ее накачивают лекарствами

Певица Наталья Паволоцкая заявила, что близкие угрожают ей и накачивают лекарствами. Экс-солистка группы «Ассорти» убеждена, что ее положили в больницу и неверно поставили диагноз «шизофрения». Об этом она сообщила в соцсетях.

Исполнительница уверена, что родственники хотят ее смерти, и просит о помощи. Она опубликовала пугающее сообщение со словами «Мне угрожают смертью».

«Мои родители устроили мне смертный приговор: в меня имплантировано что-то. Я не знаю что это: какая-то таблетка или устройство. Но без тактильного прикосновения можно на расстоянии вливать разные лекарства или психотропные вещества. Они меняют сознание и сводят меня с ума», – заявила женщина.

Наталья подчеркнула, что подобное происходит ежедневно. Кроме того, по ее мнению, коллеги – певицы из группы «Ассорти» Оксана Казакова, Мария Зайцева, а также Александр Панайотов, Тимофей Ливанов, Руслан Макмутов, бывшие одноклассники Игорь Мышкин, Олег Долгих, Наташа Курейкина, Максим Редников и еще другие устроили ей травлю.

«Они все поддерживают моего отца, который решил, что мне не стоит жить, и они тоже в этом участвуют», — продолжила певица.

Женщина сообщила, что на данный момент находится в больнице, но не по собственной воле, а из-за родителей. Она убеждена, что они специально закрывают ее, чтобы «скрывать свои деяния». Кроме того, она заявила, что ей был поставлен диагноз «шизофрения», а все из-за веществ.

«Я абсолютно вменяемый человек. Прошу вас, помогите мне. Мне нужна группа поддержки. Одной мне не справиться», — добавила звезда, но через некоторое время ее пост исчез.

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