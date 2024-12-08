«Мне тяжело»: Анну Хилькевич довели до слез в пункте выдачи товаров

Анну Хилькевич довели до слез на пункте выдачи товаров. Артистка рассказала, как столкнулась с грубостью со стороны продавца.

Актриса пожаловалась на мужчину, выдающего товары. Оказалось, что у Хилькевич получился очень большой заказ, который ей было нелегко донести до машины. Кроме того, в пункте выдачи не было пакетов, куда можно было бы все сложить. По этой причине Анне пришлось обратиться за помощью к продавцу, но в ответ она услышала лишь отказ.

Такое поведение продавца не только разозлило Хилькевич, но и очень расстроило. Девушке стало обидно из-за того, что сильный пол грубо отказал ей помочь.

«Какой-то упырь работает. У них закончились пакеты, и я не могла сама донести заказ, потому что он очень большой, большие коробки. Тогда я обратилась к сотруднику, говорю: "Подождите, ну вы же мужчина, а я женщина, я просто не донесу, мне тяжело», — разоткровенничалась артистка в Telegram-канал «Аня Хилькевич».

Однако мужчина все же отказался помогать актрисе. В итоге донести пакеты до машины Ане пришлось вместе с другой женщиной, которая также является сотрудником того же пункта выдачи. Произошедшее вывело Хилькевич из себя и довело до слез.

Кроме того, артистка поделилась деталями произошедшего. Она призналась, что в пункте была большая очередь. Анна захотела быстрее забрать заказ, но из-за отсутствия пакетов ей так и не удалось.

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