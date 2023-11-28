Мама модели Виктории Бони перенесет пластику лица в Дубае за 9 миллионов рублей

Мама модели Виктории Бони ложится на пластику лица за 9 миллионов рублей. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

Несколько месяцев назад Виктория перенесла пластику лица за границей. За новую внешность Боня отдала 20 миллионов рублей. В соцсети она сообщила, что теперь смена имиджа предстоит ее маме. Правда, операция родительницы будет стоить гораздо дешевле.

«Операция пройдет в Дубае. СМАС-лифтинг обойдется в 9 миллионов рублей», — высказалась модель.

Напомним, что на данный момент Боня проходит период реабилитации. Несмотря на то, что у нее до сих пор стоит отек и иногда немеет губа, Виктория довольна результатом пластики.

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