«Мне трудновато петь»: Лев Лещенко сделал заявление о завершении карьеры

82-летний певец Лев Лещенко признался, что собирается в скором времени завершить карьеру. Ему уже тяжело даются выступления на концертах, поэтому он все реже появляется перед поклонниками на сцене.

В беседе с Газетой.Ru артист отметил, что сейчас делает упор на работу в студии, пишет новые песни. А вот делать большие шоу он уже не может в силу возраста. При этом совсем от выступлений Лещенко не отказывается. Ему регулярно поступают предложения, и он выбирает только самые интересные из них.

«Да, наверное, [скоро уйду со сцены]. Мне трудновато петь сольные концерты, но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы», - заявил певец.

По мнению Льва Валерьяновича, самое главное, что он по-прежнему получает удовольствие от своей профессии, пишет не меньше 15-20 песен в год на студии.

Напомним, что недавно о завершении карьеры объявил певец Валерий Леонтьев. Это решение многие музыкальные эксперты поддержали. Так, критик Евгений Бабичев предположил, что вслед за ним со сцены может уйти как раз Лев Лещенко.

Ранее Лев Лещенко отреагировал на уход из жизни Александра Ширвиндта.