«Мне тоже там было хорошо»: актер Владимир Конкин высказался об уехавших знаменитостях

Актер Владимир Конкин заявил, что вычеркнул из жизни уехавших коллег-артистов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актер Владимир Конкин высказался о знаменитостях, которые уехали из России. По его словам, в отношении этих звезд не нужны никакие санкции и изъятия имущества в пользу государства.

«Я предателей не прощаю. У предателя должна быть осина. Все. И не надо там чего-то лишать, не лишать. Они все предали. Они для меня вычеркнутые люди», — заявил актер.

Конкин добавил, что без корней, которые перерубили уехавшие звезды, они не смогут развиваться творчески.

«Мне тоже там было очень хорошо всегда. Я полмира изъездил ещё при Советском Союзе. И спектакли играл, и на телевидении там работал. Но я никогда не чувствовал, что я могу жить в Канаде. Там тоже берёзы растут. А у меня лучше. У меня лучше здесь, в Подмосковье, в Зарайске», — объяснил он.

